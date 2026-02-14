Последни
Галя от „Сатен" празнува любовта и Трифон Зарезан

Румен Димитров
 Галя от популярната група „Сатен" сподели в социалните мрежи топли думи за любовта и празника на виното – Трифон Зарезан.

"Не празнуваме днес, празнуваме всеки ден. С много любов, много смях, много спорове и без никакво съмнение, че вървим с точния човек. Днес казваме наздраве за любовта и пием вино за Трифон Зарезан", написа тя в профила си.

С публикацията си Галя съчетава празничното настроение на 14 февруари с личен и непринуден жест към любовта, подчертавайки ежедневното ценене на отношенията и хубавите моменти с любимите хора.

