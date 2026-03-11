Максим Генчев събора пари за “Караджата” с голи жени

“Тука почнах една хубавица да рисувам, гола. Рисувам картини, за да мога да събирам пари за „Караджата". Аз съм чисто луд човек, който си следва, дет се казва, карма ли е, мечта ли е...Направих ленти за Левски, за Ботев, но няма да се откажа да направя и филм за Караджата." Това обяви режисьорът актьор Максим Генчев на въпрос дали се е отказал от проекта си да заснеме лента за големия български войвода, осъден на смърт чрез обесване през 1868 г. на 28-годишна възраст заради революционната си дейност за Освобождението на България.

„Много хора ми благодарят за тези филми, пишат ми благодарствени писма.... Стар съм, но разбирам за какво става въпрос, а и умея. От младите хора едно на 10 ще се сети да каже: „Кажи ми къде е Караджата" от Ботевото стихотворение „Жив е той". Само оттам се знае за него, останалите дечица не знаят нищо за Караджата. Ако има известен български футболен отбор, кръстен на него, то Караджата ще стане, дет се казва, известен. А сега само Левски и Ботев са известни, защото има футболни отбори. Не съм изкукуригал, разберете, имаме дълг км Караджата!", убеден е още Максим Генчев и разказва, че за да е продаваема картината, рисува хубава жена, обаче:

„С хубаво дупе, щото иначе не става. Има и гърди. Гърдичките й са много красиви, и крачетата. Ще стане много готина, просто я обичам вече, но ще я продам. Какво да правя? Трябват ми пари за “Караджата"!", признава талантливият режисьор и разказва, че въпреки че от две седмици е повален от тежък грип, той не се отказва и всеки ден прекарва часове с четка пред платното.