Дария Симеонова пече мъфини за тънка талия

“Рано ранила - мъфини правила." Така започва денят на актрисата Дария Симеонова, която от 6:00 сутринта е с бойна готовност в кухнята. С бъркалка в ръка, много идеи и настроение красавицата приготвя чудни мъфини по здравословна рецепта: Два меки банана, две яйца, овесени ядки (на око, да се сгъсти), малко бадемово брашно и кокосово масло" включва кулинарната импровизация на Дари, пише България Днес.

Кексчетата чаровната майка пече за 20 минути на 160 градуса в еър фрайър, за да са още по-нискокалорични. Мъфините се получават великолепно - хем на сладост, хем и по вкуса на талията. 

