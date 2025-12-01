Последни
Гизем от Игрите: Стискам палци на Калин

Гизем от "Игри на волята" бе гост в студиото на "МачКаст", пише Телеграф. Красавицата има богата спортна кариера.

Дълги години е била футболистка за тимовете на Шумен Олимпия, Варна, Риал - Ковачевци и София Банско. Но в един момент решава, че футболът не е за нея. Той остава нейна страст и продължава да играе от време на време, но доста по-рядко.

Тренирала е дълги години и хандбал, както и много други спортове, преди да влезе в "Игри на волята". Седмица преди финала тя сподели, че стиска палци на Калин за първото място. 

