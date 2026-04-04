И Юнона пропищя от високи сметки за ток: Трети месец ви търпя свинщините!

Цяла България се възмути от високите сметки за ток от началото на годината, а кризата не подмина и Юнона. Певицата се разгневи в социалните мрежи срещу двойно по-големите суми, като дори показа сметките си за сравнение от миналата година.

„Трети месец поред Ви търпя свинщините, писах и жалби срещу Вас и понеже няма ефект от тях, и се мъчите да успивате хората, че всичко е наред със сметките за ток, А ВЪОБЩЕ НЕ Е ТАКА, прилагам снимки на платеното за месец март 2025 и новата за март 2026 г.“, написа разгневено в социалната мрежа Facebook фолкфурията Юнона Владева. Очевидно е, че не само обикновените граждани страдат от високи сметки за ток, като тя също добави: „Всеки месец от началото на годината с повече от 100%, както се вижда. НЕЩАСТНА СГАН“. Под поста ѝ се събраха много коментари от хора, които също са потърпевши и споделиха за огромните разлики и в техните сметки.

Фолкпевицата също сподели кадри, в които ясно се вижда огромната разлика от миналата година. На 20 март 2025 г. тя плаща две сметки – едната в размер на 108.95 лв. и друга на стойност 62.83 лв. Година по-късно, през 2026 г., на 25 март певицата отново има да плаща две сметки, но този път на стойност 113.60 и 68.05 евро, което се равнява на повече от 100% увеличение спрямо 12 месеца назад. Припомняме, че Юнона не е първата публична личност, която се оплака от високите цени, като дори актьорът и певец Александър Сано организира протест заради безпрецедентните сметки. Въпреки неприятностите фолкпевицата все пак изкарва ново парче днес в YouTube канала си от 12,00 ч.