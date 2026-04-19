Ивайла Бакалова с благотворителен базар със „символични цени” от 700 евро

В София предстои третото издание на благотворителните модни базари, организирани от Ивайла Бакалова.

Събитието ще се проведе в София в периода 17–19 април и отново ще събере мода, стил и благотворителност в една обща кауза. Посетителите ще имат възможност да открият подбрани маркови дрехи, аксесоари и дизайнерски находки, като всяка покупка подпомага хора в нужда.

Предходните издания, включително това през ноември 2025 г., са привлекли голям интерес и са успели да съберат над 30 000 лв., които са насочени към различни социални каузи и подкрепа на хора в затруднено положение.

Миската рекламира базара и цените, които ще бъдат символични, според думите й. „Може ли да кажете как варират цените на чантите, например? Защото „символична цена“ за един не означава същото за друг” - коментира последователка на красавицата, а Ивайла отговори - „Зависи от марката, но цените са от 140 до 700 евро”.

„Да, благодаря. Моля не използвайте думата „символична” цена, обърквате хората” – поправи я последователката, която с право не смята цените за скромни и символични.