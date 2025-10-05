Кралицата на ментетата в Пловдив се отърва с условна присъда

С условна присъда от година и половина затвор с изпитателен срок 48 месеца се отърва известната пловдивчанка Силвия Апостолова – Сис, която тази пролет беше арестувана при акция на ГДБОП заради продажба и предполагаем контрабанден внос на фалшиви дизайнерски дрехи.

40-годишната блондинка Силвия, известна в родния си град с прозвището Кралицата на ментетата, е признала, че е внасяла фалшиви дрехи и е сключила споразумение с прокуратурата за условна присъда, което е било одобрено от магистратите от Районния съд в Пловдив. Апостолова следва да преведе и 150 лева по сметка на ГДБОП за направените ексертизи по делото. Кралицата на ментетата губи и гаранцията от 15 000 лева, срещу която беше пусната от ареста дни след задържането си под стража.

Силвия Апостолова – Сис от години внася фалшификати на скъпарските модни марки „Луи Вюитон“, „Монклер“, „Прада“, „Баленсиага“, „Амани“ и „Версаче“, като продаваше ментетата с ниско качество чрез специално създадени страници в социалните мрежи. Тя работеше през 4-5 профила във Фейсбук, Инстаграм и Тик-ток, а продаваните от нея дрехи и обувки захранваха десетки бутици в София, Пловдив и по родното Черноморие.

В Пловдив твърдят, че сред най-големите клиенти на Кралицата на ментетата е друга именита блондинка – Дани Каназирева, която неотдавна беше назначена за съдия в Пловдивския административен съд.

Антимафиотите от ГДБОП обаче разтуриха фалшивото модно царство на Силвия на 11 март т.г.,когато нахлуха в бутика й след разпореждане, издадено от Районната прокуратура в Пловдив. Атакуван беше и склад, ползван под наем. В двата обекта бяха открити и иззети голямо количество стоки – дрехи, обувки, чанти и модни аксесоари с логото на световни търговски марки.

Конфискуваните при акцията над 1700 артикула от различни по вид и размер текстилни изделия - блузи, ризи, тениски, дънки, панталони, обувки, чанти и други аксесоари ще бъдат унищожени, макар в Пловдив да върви мълва, че част от иззетите дрехи вече „красят“ гардеробите на местни прокурорски съпруги.

Преди есента на 2023 г. МВР за първи път атакува Кралицата на ментетета, като тогава от Сис Апостолова бяха иззети над 3000 фалшиви артикула. Блондинката обаче не преустанови търговията с фалшиви дрехи, а напротив – разшири мрежата си от клиенти. Сексапилната бизнес дама печели по над 50 000 лева месечно от търговията с фалшиви стоки, твърдят запознати с бизнеса й.