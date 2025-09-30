Кучето на Лиза Боева пази еднооко таралежче

„В градината ни се любуваме на една красива и нежна история, която ни учи на благородство и на основната християнска ценност - да бъдем добри и грижовни към ближния си. Нашето мило и добро куче се грижи за еднооко таралежче.“

Така започва разказа си режисьорката Лиза Боева за чудото, на което тя и съпругът й - актьорът Ицко Финци, се наслаждават у дома.

„Дворът ни е пълен с много таралежчета, идват, хапват, опознават района, а после си тръгват. Това бодливче обаче отказва да се раздели с нас и упорито си седи в двора ни“, разказва Лиза Боева и обяснява, че къщата им разполага с огромна градина, която е гостоприемна за всички горски животни защото: „Няма ограда. И това таралежче, което е с едно око и изглежда много прискьрбно, стана основна грижа на кучето ни Беки, която, подобно на бодигард, го пази и неотлъчно го следва защото в двора си имаме кучета и котки и малката Беки, която обикаля покрай таралежчето, не дава на другите обитатели да го доближат, нито пък да го наранят“, разказва майката на малката художничка Матилда, която наскоро показа самостоятелната си изложба от рисунки в столична галерия.

Семейството живее в селска къща в близост до Варна, а в съседство до имота им има огромна овощна градина с над 100 ябълкови дървета, пише България Днес. Таралежите са всеядни животни и се хранят с насекоми, охлюви, жаби, змии, птичи яйца, гъби, корени от трева, но обичат да похапват лакомо и всякакви плодове.

„Вероятно заради ябълките в съседство у нас има много таралежи, но те винаги си тръгват, а едноокото таралежче - не! То вероятно се е привързало към Беки, чувства закрилата й, добре му е у нас и не помисля дори да си тръгне“, с усмивка на лице разказва талантливата режисьорка на юбилейния спектакъл на съпруга й Ицко Финци „Светът е сцена“ и накрая мъдро заключва: „Добротата, дори в най-чистата й форма, каквато виждаме между два животински вида, дава толкова надежди и радости, защото най-важното човешко качество е добротата и нежността!“.