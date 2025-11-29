Лияна влезе в болница в Италия

Певицата Лияна сподели видео от болнична стая, в което се вижда, че преминава през процедура с венозна система. В сторито си тя разкри причината за посещението:

„Както виждате - правя вливки с глутатион, нещо, което правя при всяко мое посещение в Мерано", каза изпълнителката.

На кадъра се вижда ръката ѝ с поставена система, а около нея – медицинска апаратура, което подсказва, че става дума за специализирана терапия.

Лияна от години споделя, че посещава клиники в Мерано, Италия за различни възстановителни и детокс процедури, а този път очевидно не прави изключение.