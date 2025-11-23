Последни
Луна изкара участие по боди на 54 г., дадоха й 100 лева ШОК ВИДЕО

Румен Димитров
4144
Луна е на 54 години, но на стегнатата й фигура може да завидят и младите й колежки.

Изпълнителката на „Искам го – стискам го”, „Тук-там”. „Бягайте крачета” и други ретро хитове подчерта изваяното си тяло с лъскаво боди на скорошно свое участие в ресторант.

Със завидна енергия Луна пя и подскача цяла вечер, като даже на няколко пъти се качваше по пейки и стилове. Гостите на заведението оцениха ентусиазма й и я аплодираха през цялото време. Имаше и такива, които се качиха по столовете заедно с нея. А някой пък в разгара на купона даде 100 лева на Луна.

 

 

 

