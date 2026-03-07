Жанета Осипова позира топлес с Тодор Живков

Плеймейтката Жанета Осипова предизвика сериозен интерес с провокативна фотосесия в милитъри стил. На снимките тя позира топлес, носейки червена ушанка с петолъчка и държи портрет на бившия комунистически лидер Тодор Живков.

В кадрите моделката пали цигара със запалка, върху която е гравиран образът на Владимир Ленин.

Въпреки опита ѝ да пресъздаде образ на „пролетарка“, визията по-скоро напомня на модните тенденции от 90-те години, когато Източна Европа постепенно се разделяше със символите на комунизма.