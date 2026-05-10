Любомира от „Ергенът” маха с операция пиянските торбички под очите си

Любомира Христова от „Ергенът” направи признание, свързано с външния й вид. Младата актриса и риалити звезда не крие, че от години се бори с един чисто генетичен дефект – торбичките под очите, които не се влияят нито от сън, нито от скъпа козметика, нито от здравословен начин на живот. Този детайл върху лицето й открай време я карал да се чувства несигурна.

В опит да избегне хирургичната намеса, Любомира първоначално се доверила на по-щадящи естетични процедури. Тя пробвала поставяне на филъри, но очакванията й не са оправдали. Ефектът бил временен и далеч от желания. Така Христова стигнала до решението, че трябва да се подложи на блефаропластика - хирургична процедура, при която се премахва излишната кожа и мастни натрупвания в зоната на клепачите с цел по-младежки и отпочинал вид. По думите й това ще се случи съвсем скоро и тепърва ще видим резултата.