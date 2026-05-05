Инсулт ли събори Волен Сидеров или алкохол? Вижте фактите + ВИДЕО

Инсулт, инфаркт или алкохол? Това е големият въпрос, след като Волен Сидеров бе откаран с линейка от градинката срещу Министерството на отбраната в София.

Лидерът на „Атака“ е бил забелязан в безпомощно състояние в ранния следобед. Очевидци твърдят, че е лежал на тревата около час, изглеждал е неадекватен, отпращал е хората, които се опитвали да му помогнат, а минувачи са му дали вода, изправили са го и са го сложили на пейка, преди да бъде повикана Спешна помощ.

Първата версия, която очаквано плъзна из мрежата, беше алкохол. И неслучайно – името на Сидеров от години върви с шумни скандали, агресивни прояви и истории за почерпено поведение.

Само че този път картината не е толкова еднопластова.

Според свидетели той не е бил агресивен, не е налитал на бой, не е правил сцени, а е изглеждал по-скоро безпомощен. А това вече отваря друга, далеч по-сериозна версия – възможен здравословен срив.

Инсулт? Инфаркт? Рязко прилошаване? Фактът, че Сидеров е бил откаран с линейка, а не просто прибран от патрул или оставен да „изтрезнее“, прави случая по-тревожен.

Intrigi.bg научи, че преди случката Сидеров е участвал в подкаст, където е коментирал политически теми. Това поставя под съмнение най-лесното обяснение, че е бил „мъртво пиян“ от сутринта. „Ако човек е в състояние да гостува в студио и да води разговор пред камера, как малко по-късно се оказва проснат в градинка в центъра на София“, питат се очевидци.

Пиянски срив или тежък здравословен проблем – официална информация по случая все още няма...