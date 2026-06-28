Мария Илиева не ще да се омъжва

Поп дивата Мария Илиева не се подчинява на обществените очаквания и живее по свои правила. Макар че е открила голямата любов и се радва на стабилна връзка, изпълнителката не бърза към олтара и не смята, че подписът е задължително условие за семейното щастие. Тя е категорична, че се чувства прекрасно до мъжа си Александър Междуречки и няма нужда от брак, за да бъде спокойна, обичана и сигурна.



На 24 юни 2021 г. Мария стана майка за втори път. Тогава на бял свят се появи малката София, а неин баща е бизнесменът Александър Междуречки. Той е син на покойния Петър Междуречки – легендарен столичен кмет, дипломат и общественик, който си отива от този сят през 2018 година. Мъжът на Илиева е бизнесмен, който управлява четири фирми. Той е завършил икономика в Германия, но за разлика от много наследници на известни фамилии, предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. По-млад е от Мария със 7 години. Двамата дълго време пазеха връзката си в пълна тайна. Александър все още учтиво отказва да бъде сниман и винаги моли фоторепортерите да уважават желанието му за дискретност, когато придружава любимата си на публични събития.



Потайността около връзката им стана причина да се появят какви ли не слухове. Зложелатели неведнъж са коментирали раздяла между Мария и бащата на дъщеря й. В един момент дори се заговори за предстоящ съдебен спор за родителските права над малката София. Илиева обаче категорично опроверга всички спекулации. „Алек е най-прекрасният мъж в целия свят! Той е моят най-добър и умен приятел, партньорът, когото съм чакала цял живот! Чувствам се обичана, закриляна и щастлива!”, заяви певицата, като по този начин сложи край на злонамерените коментари.



Любопитна подробност е, че поп звездата дължи срещата с голямата си любов на своята колежка Сантра. До съдбоносното запознанство се стигнало, когато певиците били на плаж и общ приятел предложил вечерно излизане, на което всъщност присъствал и Междуречки. В началото Мария категорично отказала да излиза вечерта, защото не била в настроение, но Сантра настояла. Тогава никой не предполагал, че тази привидно случайна среща ще промени живота на Мария. Тя признава, че съдбата я е срещнала с човек, когото е чакала цял живот. „Благодарна съм, че ме забеляза. Той дава такъв уют и комфорт на душата ми, че се чувствам на най-хубавото място”, откровена е звездата.

Майчинството за нея идва в един по-зрял период от живота й. Тя забременява за първи път на 39 години. По думите й не е отлагала създаването на семейство заради кариерата си, нито е поставяла работата пред личния живот. „Бях на 39 години, когато забременях със сина си Сашко. Спрямо общоприетите критерии това е късно, но така се случиха нещата. Не е било от страх, нито заради кариерата. Преди това не бях истински готова за тази важна стъпка”, категорична е певицата.



По онова време най-притеснена за нея е баба й Грозди. Тогава възрастната жена постоянно подканя внучката си да си намери сериозен мъж и най-сетне да се задоми. Години наред мечтае да види Мария щастливо омъжена и с деца. Съдбата обаче поднася различен сценарий. Гласовитата брюнетка днес е майка на две деца – по-голям син и дъщеря, но така и не стига до сватба. Бащата на момчето се казва Георги Михайлов и от години живее в Белгия, където създаде ново семейство. С Илиева се разделиха още преди раждането на детето им. Впоследствие между тях имаше напрежение и трудни моменти, но с времето са успели да изградят нормална комуникация в името на наследника си Сашко. Тъкмо когато била силно разочарована от мъжете и сериозно обмисляла да остане самотна майка, в живота на Мария се появил Александър Междуречки. Тя твърди, че той е променил представите ѝ за любовта и партньорството.

„Аз не крия щастието си. Срещнах най-прекрасния мъж в живота си. Някого, за когото дори не съм мечтала. Тази любов ми върна усещането, че безусловността е възможна. Когато си живял достойно, в някакъв момент ти се случва!”, убедена е певицата. Тя е доволна, че истинската любов я е споходила, макар и след 40-годишна възраст. По думите й причината предишните й връзки да се разпадат се крие и в самата нея. „Проблемът в предишните ми отношения бях аз. Не се чувствах готова за семейство”, признава звездата.



Въпреки голямата любов, Мария и Александър не са сключили брак. И двамата не смятат, че подписът е най-важното нещо в една връзка. За тях по-ценни са разбирателството, уважението и спокойствието, което са успели да изградят през годините. Междуречки приема като свое дете и 8-годишния син на певицата. Близките на двойката разказват, че бизнесменът полагал грижи и за момчето, а отношенията им били чудесни.



Паралелно със семейното щастие, Мария преминава и през някои трудности. По време на втората си бременност тя достига тегло от 100 килограма. Промяната във външния вид силно я притеснява и дори я кара да избягва публичните изяви. Изпълнителката се страхува дали ще успее да се върне към предишната си форма и отново да бъде пълноценна на сцената. „Това не е суета, а уважение към професията и към публиката. Работя на сцена и не мога да си позволя да се занемаря”, разказвала е Илиева. С много дисциплина, спорт, здравословен режим и не без помощта на модерните медикаменти за отслабване, тя успява да свали всичко излишно и днес изглежда по-добре от всякога.



На прага на 50-те Мария е по-уверена, по-щастлива и по-спокойна от всякога. Тя има успешна кариера, две прекрасни деца и мъж, когото определя като любовта на живота си. Да облече булчинска рокля явно не е сред приоритетите ѝ. Както самата тя казва, най-важното вече го има – любов, хармония и човек, с когото се чувства спокойна.