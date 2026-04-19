Поп дивата Мария Илиева продължава да слабее. Тя се е стопила през последните месеци и това предизвика много коментари от нейни почитатели.

От известно време в светските среди упорито се говори, че певицата се е доверила на модерните инжекции за отслабване. Запознати твърдят, че именно така се е случила рязката й трансформация, макар че самата тя не е потвърдила публично подобна стъпка. Резултатът обаче не остава незабелязан и не всички реакции са положителни.

Феновете на гласовитата брюнетка все по-често изразяват притеснение, че любимката им е станала прекалено слаба, почти „кожа и кости”. В социалните мрежи не липсват коментари, че чарът й сякаш се губи зад драстичното отслабване.

Мария никога не е криела, че води дългогодишна битка с килограмите. През годините е изпробвала какви ли не диети, но ефектът е бил временен. Най-трудният период за нея идва по време на втората й бременност, когато теглото ѝ се доближава до 100 килограма – момент, който се оказва повратен. Именно тогава изпълнителката взема решение да промени подхода и да потърси по-радикални методи за вталяване.