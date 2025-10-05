Мая Пауновска от „Трейтърс” си сменила лицето

„Ледената кралица” Мая Пауновска, която е една от звездите в хитовото риалити на Бие Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели” започва своята гимнастическа кариера още в ранна детска възраст.

През годините на тренировки и състезания, тя изгражда основата на дисциплинирания си и решителен характер. Прекараното време в залите за тренировки и усилията, вложени в постигането на всеки успех, формират личността й. Няма съмнение, че тя притежава не само физическа сила, но и психологическа издръжливост, която й е от голяма полза в шоуто.

След като приключва с активната си спортна кариера, Мая прави един от своите важни избори – да продължи живота си извън света на гимнастиката. Тя обаче не се отказва от спортната дисциплина и здравословния начин на живот, а напротив, продължава да се занимава със спорт, макар и не професионално.

Мая е на 37 години, родена е в Мездра на 5 май 1988 г. Инструктор по пилатес и бивша състезателка по художествена гимнастика, едно от златните момичета на България. Започва да тренира художествена гимнастика в родния си град. През 2001 г. преминава в софийския клуб „Илиана” на вездесъщата Илиана Раева. От 2004 г. е част на националния отбор на България. Първо като индивидуална състезателка и от 2007 г. - в състава на ансамбъла. Като част от него успява да класира страната ни на пето място на Олимпийските игри в Пекин, както и да завоюва множество медали на световни и европейски първенства. След прекратяване на кариерата в художествената гимнастика, започва да следва в НСА спортна журналистика и работи като редактор в спортния отдел на издание.

Създава семейство и има 2 деца – Елена и Иво. Учи ги да бъдат самостоятелни, да заявяват себе си и да бъдат автентични. „Аз съм много щастлива с възпитанието на децата си и вярвам, че те ще станат страхотни хора като пораснат“, признава Мая.

С много труд, постоянство, инат и известна доза късмет успява да постигне всичко, което иска. Какво харесва най-много в себе си? „Винаги съм „над нещата”. При мен няма драма, притеснение или лошо настроение“, казва Мая.

Пауновска става известна покрай приключенското риалити шоу „Островът на 100-те гривни“. Тя се записва за него заради жаждата за слава и нови приключения. Вижда възможност за преживяване, което не можеш да си купиш с пари. Тя спечели титлата „Кралица на социалната игра“ в „Островът на 100-те гривни“. Бившата гимнастичка залагаше предимно на стратегии, женски чар и добри комуникационни умения в предаването. Неведнъж тя обърна хода на събитията по удобен за нея и лагера й начин.

Мая вярва, че разбирането, доверието и това да няма завист са ключът към силното и истинско женско приятелство. В „Островът на 100-те гривни“ най-близкият й човек бе Бистра. „Опитаха се по всякакъв начин да ни отстранят, но ние останахме последните жени на Островът. Ние бяхме най-силната коалиция, най-силното приятелство и мисля, че успяхме да докажем, че женското приятелство съществува“, философства тя.

В предаването тя се доказа не само като тактически играч, който мисли няколко хода напред, но и като „гимнастичката със стоманена воля“. Още в първия епизод тя пренесе целия товар буквално и преносно на собствените си плещи. На предложената помощ тя отговори така: „Аз съм мъжът в нашата къща!“.

Преди две години и половина тя се раздели с бащата на децата си заради доста по-младия от нея син на Илиян Михов – Баровеца. Мая и Станислав Михов с артистичен псевдоним Сенто са заедно от повече от 2 години и най-вероятно именно младокът е причината за разпада на семейството на бившата гимнастичка.

„Уикенд“ забеляза, че Пауновска има редица корекции, които е направила още преди години. Първо си е сложила силикон в бюста, още преди 17 години, след като е приключила с кариерата си на гимнастичка. Мая има 290 кубика импланти, които занапред не смята да увеличава. След бюста брюнетката е уголемила и устните си. После си е сложила и хубави фасети. Носът й също е правен, става ясно от по-старите й снимки. Скулите май също са пипани. Ремонтът при риалити героинята е цялостен. Някои от съгражданите й дори не вярват, че това е Мая, която познават, защото няма нищо общо с вида си отпреди 16-17 години.

Мая не може да нахвали новия си мъж Сенто, с когото не крият любовта си. Синът на Баровеца се разбирал и с двете деца на бившата гимнастичка, които вече са свикнали с новия мъж на майка си. Пауновска е много близка приятелка с Ива Софиянска – Божкова. Двете не крият дружбата си, като снахата на Черепа подкрепя Мая във всяко риалити, където реши да се изявява.

Дружбата между двете датира от години, като децата им също са близки приятелчета. „Уикенд“ научи, че преди няколко години Мая е била свидетел в делото за Васил Божков, като е дала показания в негова подкрепа.

Проблемите с правосъдието на хазартния олигарх се появиха през 2020 г., тогава той бе обвинен за ръководство на организирана престъпна група. Божков се укриваше в Дубай и се завърна у нас преди 2 години. Миналото лято Софийският градски съд даде ход на първото дело срещу олигарха, а Пауновска е била сред разпитаните, научи „Уикенд“. Не е ясно дали бившата гимнастичка познава добре Черепа, или просто е направила услуга на добрата си приятелка Ива.

Мая е известна със своята безстрашност. Преди 9 години тя се опълчи на Илиана Раева. Тогава бившата гимнастичка отправи сериозни критики срещу федерацията. Повод за думите й в социалните мрежи бе решението на Раева да остави ансамбъла да участва на европейското първенство в Израел, докато Цвети Стоянова береше душа в болницата след падане от шестия етаж на терасата в дома си.

„Съпричастност! Трябваше да си съберат партакешите и да покажат съпричастност, като са тук, та дори да висят пред „Пирогов“. Трябваше да са съпричастни с това, което се случва, с близките и семейството на Цвети! Нито една победа не е от значение, нито едно състезание не е по-важно от това! Егоистично е, че остават там. Безобразно долно е да правят изявления от момичетата, които не са давали. Да им преписват думи, които не са казали! Да ги карат да играят „на всяка цена заради нея“! Господи, какъв е този аргумент? Позор! Оставиха детето тук, при положение че всички, ама абсолютно всички знаеха от месеци какво се случва с нея!“ – отсече тогава настоящата риалити героиня и разкритикува Илиана Раева.