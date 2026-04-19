Мегз се завръща в България като дизайнерка

Миглена Каканашева, която от доста време живее в Дубай, обяви, че на 14 април се завръща в България като дизайнерка. Животът на брюнетката от години се движи между модата, скандалите и опитите за ново начало. Новината за завръщането й идва след дълъг престой в чужбина, където се опита да изгради съвсем различен имидж, далеч от родните скандали, но не съвсем успешно.

Преди да напусне България, Каканашева бе сред най-коментираните имена в родния шоубизнес – не само с модните си колекции, но и с поредица от противоречиви ситуации около бизнеса й. В един момент тя внезапно затвори онлайн платформите си за дрехи и заяви, че губи вдъхновение за мода, защото иска да се посвети на „по-възвисени дейности”. Това решение предизвика множество въпросителни, особено на фона на слуховете за финансови нередности и натрупани колосални данъчни задължения. Именно тогава институциите започнаха да проявяват засилен интерес към фирмите й, а срещу тях бяха съставени десетки актове за неплатени данъци. В този контекст заминаването на Каканашева за Дубай изглеждаше по-скоро като стратегическо отстъпление, отколкото като духовно пътешествие.

Животът на риалити звездата зад граница също не премина без опити за нови роли. В емирството Мегз пробва да се преоткрие като лайф коуч и мотивационен лектор, вдъхновена от идола си Наталия Кобилкина. Тя организираше семинари с гръмки заглавия като „Как да трансформираме любовния си живот за 5 седмици”, но реакциите не закъсняха – социалните мрежи бързо я превърнаха в обект на ирония, а критиците поставиха под въпрос компетенциите й. Опитът й да пробие в тази сфера се оказа краткотраен и неуспешен.

Междувременно името на Каканашева продължи да се свързва със съдебни казуси от миналото. Един от най-известните случаи е този с бившия й партньор Румен Рончев, с когото инсценират кражба на автомобил с цел получаване на застрахователно обезщетение. Планът им обаче бързо е разкрит, а последствията – сериозни. Мегз получава условна присъда, която остава като петно върху публичния й образ. Допълнително напрежение в биографията й внася и катастрофа, при която тя ранява жена и отново се стига до съд с нова условна присъда, отнета книжка и финансови санкции. Мегз е подсъдима и по дело за клевета, което води срещу нея Жени Калканджиева. Съди я и Мартин Карбовски, когото амбициозната дама бе обвинила в сексуален тормоз, заради което Карбовски загуби работата си в Би Ти Ви.

Въпреки това, Каканашева не изчезна напълно от публичното пространство. Миналата година тя отново привлече вниманието към себе си с участието си в кулинарното шоу „Хелс китчън”, където показа различно лице – по-емоционално, по-уязвимо и, според някои зрители, по-искрено. Това участие сякаш подготви почвата за новото ѝ завръщане.

Личният й живот също претърпя обрати. В Дубай Мегз открито признаваше, че се издържа благодарение на заможен партньор от арабски произход. „Приятелят ми се грижи за мен”, заявяваше тя без притеснение. Днес обаче тази глава е приключила. Раздялата явно е довела до нова реалност, в която Каканашева трябва да разчита на умения и предприемчивост. Точно по това време идва и поредния й ход – завръщане към модата. Решението й да започне пак да създава дрехи в България може да се разглежда като опит за рестарт – както професионален, така и имиджов. Въпросът е дали публиката ще й даде втори шанс. Модната сцена у нас вече е различна, конкуренцията е по-силна, а потребителите – по-взискателни и информирани.