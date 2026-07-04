Мис България Вероника Стефанова вдигна детско парти

Мис България Вероника Стефанова вдигна голямо детско парти. Т

я и нейната половинка Филип отпразнуваха подобаваща 5-ия рожден ден на дъщеря си Анабел. По случая бе организирано лъскаво парти с много балони и подаръци. Вероника дълго време не показваше мъжа до себе си, но двамата вече се показват заедно в социалните мрежи. Бившата миска и Филип имат още две дъщери - Анжела и Амелия. Тя често споделя моменти с тях, като дори дефилира заедно с момичетата си на престижни модни подиуми у нас и в чужбина.

Вероника гледа децата без помощта на бавачки, въпреки че постоянно работи. Тя върти собствен бизнес, играе балет и вече има завършени три висши образования.