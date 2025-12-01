Последни
Нарекоха Гергана "царица" на рождения й ден

Попфолк ветеранката Гергана бе наречена "царица" от феновете си. Повод за това стана рожденият ден на певицата, която обаче се отказа от активна кариера и дори в един момент се озова зад касата на магазин от голяма хранителна верига, пише България Днес.

На празника обаче пролича, че нейните почитатели не само не са я забравили, а за тях тя е абсолютна звезда.

"Днес всички празнуваме заедно с теб, защото те обичаме. Защото си вдъхновение. Защото си ТИ. Бъди ярка, дръзка, истинска - каквато само ти можеш да бъдеш!", засипаха с хвалби блондинката нейните фенове. 

