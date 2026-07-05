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Натали от „Ергенът” смени кметския син с фитнес инструктор

https://hotarena.net/az-jenata/natali-ot-ergenat-smeni-kmetskiya-sin-s-fitnes-instruktor HotArena.net
Румен Димитров
217
Натали от „Ергенът” смени кметския син с фитнес инструктор

Румен Димитров
217

Натали Стойчева от „Ергенът: Любов в рая” пак лети на крилете на любовта.

Красавицата, която допреди няколко месеца беше гадже на сина на кмета на Монтана Здравко Живков, вече има друго вдъхновение – мускулест фитнес инструктор.

„След като се разделихме с Орлин, реших да се отдам на работата си и да не влизам в нова връзка. Да, ама Купидон не пита кога да те прониже със стрелите си. Сега пак съм влюбена и много щастлива”, сподели пред „Уикенд” риалити звездата. И допълни, че се е поучила от грешките си в миналото, затова занапред няма да разказва подробности за най-интимните си преживявания.

 

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