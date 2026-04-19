Наталия Гуркова влезе в „Дяволското гърло”

Наталия Гуркова е посветила Великденските празници на пътешествие в Родопите. Тя е била в пещерата „Дяволското гърло”, която даде име на популярен сериал с Теодора Духовникова и Владо Карамазов. „В сърцето на Родопите, където легендите оживяват...”, описа Наталия своето местонахождение.

Тя обясни на приятелите си: „Пещера „Дяволското гърло” е място, което не просто се посещава – то се преживява. Огромните скални зали, ехото на водата от Триградска река и мистиката на древните легенди създават усещане, че си в друг свят. Там, където светлината среща тъмнината...”. Миската е научила, че според древните митове именно през тази пещера Орфей е слязъл в подземното царство, за да търси Евридика. Красавицата била възхитена от съчетанието на мистерия и красота при своето посещение. Прави впечатление, че позира без грим за снимката, която показа на последователите си в мрежата, и изглежда чудесно.