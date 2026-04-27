Невена Цонева: Венко си мислеше, че ще вляза в секта

Истински шок преживя бившият барабанист на “Ку-ку бенд" Венелин Венков при новината, че жена му Невена Цонева вижда „отвъд" материалното.

“Първият, който се притесни за мен изключително много, беше Венко, защото той бе свидетел на това мое „изтрещяване". Не беше точно такова - просто в един момент разбрах смисъла на всичко", призна звездата “Мюзик айдъл".

Музикантът бил особено разтревожен и дори решил, че половинката му ще влезе в секта, пише България Днес. “Трябваха му няколко години да разбере, че съм абсолютно в час”, споделя хубавицата.