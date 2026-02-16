От рай на рай: Валерия Георгиева се глези в Дубай

След екзотичната ваканция на Малдивите Валерия Георгиева и половинката й Ваньо Алексиев вече са в сияйния Дубай, пише България Днес. Двойката явно има слабост към топлите дестинации, но разпределението на ролите е ясно. Докато Ваньо организира, резервира и плаща за всяка стъпка, Валерия изпълнява своята важна мисия да звъни в хотелите и да проверява веганските менюта.

„За почивките се грижи изцяло Ваньо" хвали се ергенката, демонстрирайки перфектната формула за райcka вaканция: един се поти за парите, дpyг мисли за салатките.