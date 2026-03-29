Петя Дикова отглеждала майка си като дете

Петя Дикова е отглеждала като дете своята майка – актрисата Аня Пенчева. Като ученичка тв водещата имала задължение всеки ден да събужда майка си и да й прави кафе в голямото междучасие. Вместо да закусва и да се забавлява с приятели, тя тичала до вкъщи, за да се грижи за мама, примадоната.

„Първото ми училище беше на 10 метра от нашия блок. В голямото междучасие от 9,10 до 9,30 трябваше да ида, да направя кафе на мама и да я събудя. Буклите са й качество, но бухтите – може би не”. Това споделя Петя Дикова в интервю, разкривайки само в няколко изречения, че не е разчитала кой знае колко на майчински грижи от страна на секссимвола Аня Пенчева. Нещо повече – детето се е грижело за майка си, вместо тя за него. Това е продължило и в други аспекти от живота на двете звезди. Аня до днес подчертава, че Петя винаги е била по-умерена, по-зряла и подкрепяща в отношенията им в сравнение със самата нея. Актрисата описва дъщеря си като „всичко, за което една майка може да мечтае”. Пипи отвръща на комплимента й огледално, твърдейки, че Пенчева е „всичко, за което една дъщеря може да мечтае”, но ако това е вярно, мечтите й като дъщеря явно са били доста скромни.

Аня Пенчева не е имала много време да бъде с детето си, докато то е било малко, тъй като почти всяка вечер е била заета с представления или снимки на филми, често пътувала по турнета и се налагало дъщеря й да бъде обгрижвана основно от своите баби и гувернантки, с които растяла. От малка Петя е натоварена с всякакви задължения, които я превръщат в крайно отговорен човек, който се чувства длъжен да поеме грижата за собствените си родители, вместо да е обратното. Тв водещата е споделяла, че на моменти се чувствала така, все едно тя е майката на Аня.

След развода на актрисата с баща й Сашо Диков и появата на брат й Ангел – плод на втория й брак, дъщерята се грижи със същата всеотдайност и за брат си. След години Аня и Сашо публично се извиняват на щерка си, че не са били добри родители. Тя не отрича, че не са имали много време за нея като малка, но намира начин да ги защити от самообвиненията им. „Може да не са били добри родителите на малко дете, но са много добри родители на порасналата си дъщеря. Освен това много са ме обичали и винаги съм го чувствала. А за едно дете, всъщност за всеки човек, това е най-важното”, твърди тя. До днес е много близка и с майка си, и с баща си, но не отрича, че заради многото грижи и задължения, които поема от малка, дълго не е можела да си представи как ще се грижи за собствени деца.

Все пак днес Пипи е горда майка на две момчета – плод на любовта с мъжа й Илиян Любомиров. Първият й син проплаква малко преди тв водещата да навърши 35 години, а вторият – съвсем малко по-късно, когато е на 36. Съпругът й пък не може да я нахвали и казва, че е жена-мечта.