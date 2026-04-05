„Пиленцето” Нина чете психология и владее 3 езика

Нина Димитрова, по-известна като „пиленцето” от Монако, е доста по-различна в реалния живот, отколкото се представя в социалните мрежи. Това изтъкна самата тя при своя медийна изява, след като напусна кулинарното състезание „Хелс Китчън” по Нова тв. Последователите й в социалните мрежи вероятно не знаят, че Нина владее 3 езика перфектно, а малкото си свободно време чете психологическа литература.

„Последната книга, която прочетох е „Социалната интелигентност” на Карл Албрехт. Препоръчвам я”, заяви Нина. Тя набляга на книги, които предлагат инструменти за личностно израстване и емоционална интелигентност. И още задълбочено разбиране на другите и ориентиране в социални ситуации, което е важно за създаването на желаното впечатление, развитие и постигане на целите. А тези на Нина и мъжът й Борислав са да станат милионери.

Двамата искат собствен апартамент с изглед към известния булевард „Ла Кроазет” в Кан и вила до тази на дизайнера Филип Плейн – любим на Борислав. „Пиленцата” и сега живеят близо до него, но на квартира. Затова пък наистина познават дизайнера. Даже често присъстват на негови събития и партита, хвалили са се съпрузите. Борислав носи дрехи само на марката „Филип Плейн”, докато Нина не харесва много дамската му линия. Всъщност, тя не харесва и самият дизайнер като човек. „Малко е нагъл тип!”, изцепи се Нина. И все пак тя и мъжът й продължават да мечтаят за вила до неговата в Кан. Тези амбиция се появила малко след като „пиленцата” пристигнали на Френската Ривиера преди няколко години. Това станало благодарение на кума им Николай Бареков.

„Пиленцата” се запознали в дискотека в Пловдив през есента на 2017 г. Нина, която е завършила специалност туризъм, работела на рецепцията в местен хотел, а Борислав бил известен в града с бизнеса си – внос на автомобили от Нидерландия. В града на тепетата го знаели и със силното му влечение към маркови дрехи и луксозен начин на живот, заради което е известен и като Боби Манекена. Той и Нина бързо се сближили и на 18 август 2018 г. вдигнали сватба, на която бившият евродепутат кумувал с втората си съпруга Мария Календерска. Тя и Нина са приятелки от деца.

Бареков се оказал доста щедър. Бившият евродепутат и журналист, който преди години загърби телевизията, за да влезе в политиката, подарил на двойката меден месец на Френската Ривиера. Веднага след сватбата си, Нина и Борислав се отправили на романтично пътешествие. Имали предварително резервирани хотели в Кан, Монако и Ница. Боби Манекенка съзрял възможност с любимата му да съчетаят романтиката с опит да се установят в някой от скъпите курорти. Той насърчил Нина, която знае френски, английски и руски, а разговорно гръцки и турски, да си подаде СV-то в няколко хотела. Когато се върнали в България, чернокосата дама с удивително сладникав и тънък глас получила покана за интервю от хотел в Монако. Скоро Нина била одобрена и от рецепционистка в хотел в Пловдив започнала работа в в Монако. Борислав пък основал фирма за луксозни трансфери, в която има двама служители, но пък работата вървяла добре.

Във Франция двамата си живеят добре. Не се хранели вкъщи, а по ресторанти, защото Нина имала семпли кулинарни умения, което се и видя в „Хелс Китчън”. Това изненадвало всеки, който знаел, че, преди да се пенсионира, баща й е бил шеф-готвач с 40 години стаж. В кулинарното предаване Нина се сдобила с базисни кулинарни знания. Научила се най-вече на дисциплина, както и да не се доверява на всеки, защото може да не е добронамерен. Чернокосата дама е много чувствителна, заради което и преди време така се трогнала от негативни коментари, които прочела за себе си в интернет, че започнала да получава паник атаки. Имала пристъпи на задух и страдала от безсъние. За щастие, Нина успяла да преодолее паник атаките. Тя и Борислав са в очакване на новия летен сезон с надеждата да е успешен. Двамата планират да редуват работата с посещения на различни светски събития.