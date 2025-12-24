Последни
Популярни
Горещи

Победителката от Гласът на България пее на базар

https://hotarena.net/az-jenata/pobeditelkata-ot-glasat-na-balgariya-pee-na-bazar HotArena.net
HotArena.net
70
Победителката от Гласът на България пее на базар

HotArena.net
70

Неудържим талант, който направо извира от душата, притежава победителката от Гласът на България Жаклин Таракчи, пише България Днес.

Момичето грам не си дава почивка, пеейки от сърце навсякъде, където отиде. Красавицата се изявява и на най-известния коледен базар у нас – този пред НДК. Там сред мирис на шоколад и канела Таракчи се разхожда заедно със своите близки.

Не щеш ли на сцената край сергиите Жаки чува позната мелодия, която веднага запява приповдигнато. Само за миг ангелският ѝ глас се разнесе из базара, носейки топлина и надежда.    

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.