Победителката от Гласът на България пее на базар

Неудържим талант, който направо извира от душата, притежава победителката от Гласът на България Жаклин Таракчи, пише България Днес.

Момичето грам не си дава почивка, пеейки от сърце навсякъде, където отиде. Красавицата се изявява и на най-известния коледен базар у нас – този пред НДК. Там сред мирис на шоколад и канела Таракчи се разхожда заедно със своите близки.

Не щеш ли на сцената край сергиите Жаки чува позната мелодия, която веднага запява приповдигнато. Само за миг ангелският ѝ глас се разнесе из базара, носейки топлина и надежда.