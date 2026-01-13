Победителката от “Живот на кантар” топи мазнини след коледа

Последни
Упорита в битката с килограмите е победителката от „Живот на кантар“ - Анна Сапунджиева, пише България Днес. И след формата участничката продължава да впечатлява с желязна воля по пътя до постигането на мечтаната визия.

Като всеки човек обаче и тя има своите моменти на слабост, в които просто й се хапва нещо нездравословно. Ани не крие тези мигове, споделяйки и перипетиите си пред феновете:

„Искам да съм честна и истинска с вас, затова ще ви споделя, че днес кантарът ми показа +2,300 кг“, написа откровено червенокосото момиче. Завишението идва след празниците, когато всеки си хапва по-малко повече. Само за седмица обаче Сапунджиева вече е с 2 килограма надолу, отброявайки уверено цифрите на кантара й.

 

