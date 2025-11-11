Разследват участничка от “Фермата” за потрошена хотелска стая

Последни
Заради инцидент в столичен хотел попада на мушката на МВР Паулина Ванегас, позната от последния сезон на „Фермата“, пише България Днес. Тя била отседнала в известен хотел в  столичния квартал „Лагера“ миналата седмица заедно с мъж, като престоят им приключил с бурен скандал и щети.

Стаята била сериозно потрошена, а двамата напуснали хотела, без да заплатят за нощувката и нанесените поражения.

Името на Паулина нашумя във „Фермата“ с връзката й участника Красимир Джунов. Интимен момент между двамата бе излъчен в ефир. Сега криминалисти от 6-о РУ към СДВР са се заели с установяване размера на щетите и с търсене на отговорност за нанесените вреди.

 

