Рени иска мъж със здрави мускули и богата душевност

Рени харесва мъже с изваяни тела, но това не е единственият й критерий, нито най-важният. Изпълнителката на „Като птица”, която 29 май ще празнува 57-мия си рожден ден, държи мъжът до нея да е с богата душевност, да има чувство за хумор и, разбира се, да е добър човек.

Певицата, която има двама пораснали сина от бившия си мъж Борис Пилософ, е сама от известно време. След не лекия си развод, Рени имала няколко връзки, но за жалост нито една не прераснала в сериозна и дълготрайна, каквито били стремежът и желанието й. Изпълнителката е споделяла с горчивина, че популярността й респектира представителите на мъжкия пол. Даже понякога имала чувството, че мъжете не смеели и да я заговорят.