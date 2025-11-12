Роксана разкри всичко: Шермин е роднина на бившия ми мъж

"Познавам Анна-Шермин от седем-осем години - още от дете. Има роднинска връзка с бившия ми мъж. Добър човек е, страхотна компания. Можем цяла нощ да си говорим", сподели Роксана, пише България Днес.

Фолкпевицата защити младата жена от нападките в социалните мрежи: "Шермин е много интелигентна. И наситина говори пет езика. Не е от хората, които премислят дали думите им ще се харесат - просто казва това, което чувства. А в предаванията едно се казва, друго се показва. Участниците са затворени по цял ден и със сигурност не им е лесно."