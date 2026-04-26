Сашка Васева възхитена от новия месия: Румен Радев ми помогна в труден момент!

Сашка Васева отново успя да привлече вниманието с типичния си колоритен стил, този път имитирайки Мерилин Монро. Дупнишката Мадона публикува снимка в социалните мрежи, на която позира редом до бившия президент Румен Радев. Под кадъра тя написа: „Честита победа, Мистър Премиер!“.

Мерилин Монро е една от най-големите икони на Холивуд. През 1962 г., по време на честването на 45-ия рожден ден на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, тя прави един от най-емблематичните поздрави в историята. Тя излиза на сцената с бляскава, прилепнала рокля и с характерния си нежен, почти шепнещ глас изпява: „Хеби бърдей, Мистър Президент“. Този поздрав остава култов и до днес. Явно Сашка копира Мерилин и влиза в образа на вечната муза, която поздравява силните на деня. На кадъра Васева изглежда ослепително и се надяваме здравословните й проблеми да са зад гърба й.

„Харесвам Румен Радев, откакто се появи в политиката. Гласувала съм за него и като беше кандидат за президент, два пъти”, споделя блондинката. Тя се запознала с политика преди няколко години на фестивала „Пирин фолк” в Сандански, където се появи след операцията си от тумор в мозъка. Радев я прегърнал и й пожелал да е здрава и скоро да се върне на сцената – думи, които много я окуражили в трудния момент. Тогавашният президент се обърнал към мъжа й Христо и му заръчал: „Грижи се за нея!”