Съсипаха дрехите на Искра Ангелова

Дори известните лица не са застраховани от всекидневните битки с цените. Журналистката Искра Ангелова предизвика оживена дискусия в социалните мрежи, след като сподели, че търси „евтино и добро химическо чистене“. Поводът е неприятен опит с предишна услуга на бул. „Мадрид”, където част от дрехите й били изпрани така, че се свили.



Още по-сериозен се оказва финансовият аспект - заради голямото количество дрехи сумите за почистване достигали между 400 и 500 евро, което тя определя като „малко прекалено“. Публикацията на Ангелова бързо привлече десетки коментари и препоръки. Темата се оказа близка до много хора, които също се оплакват от високите цени на химическото чистене и от риска скъпи дрехи да бъдат повредени. Дори привидно дребни битови услуги се превръщат в сериозно перо в семейния бюджет. Наскоро пък Кристина Патрашкова се оплака, че в едно от най-реномираните студиа за химическо чистене са съсипали уникалното й винтидж палто и дори не са й се извинили.