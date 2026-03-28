Сексбомбата Венцислава изненада Юксел за ЧРД

Половинката на Юксел Кадриев – красивата Венцислава, го изненада с мило и много лично послание по повод 53-ия му рожден ден.

Тя публикува общ кадър с него от планината, на който двамата изглеждат повече от щастливи, а към снимката добави и кратък, но много красноречив текст на английски.

„53 изглежда подозрително добре... Честит рожден ден на любимия ми човек", написа тя.

С краткото си послание Венцислава не само честити празника на Юксел, но и ясно показа колко специално място заема той в живота ѝ.

Фразата „53 изглежда подозрително добре" е очевиден комплимент към визията и излъчването на телевизионния водещ, който и на тази възраст продължава да изглежда в отлична форма.