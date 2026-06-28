Шарлопова не може да се насити на любовника си

Любовта определено е във въздуха за Бояна Шарлопова. Богатата вдовица на бизнесмена Стефан Шарлопов изглежда по-щастлива от всякога до новия мъж в живота си, който също носи името Стефан. Любопитното съвпадение, че двамата носят едно и също име, не спира да предизвиква коментари сред близките на Шарлопова.



По всичко личи, че Бояна е лудо влюбена и не крие чувствата си към своя избраник, а постоянно ги демонстрира. Двамата прекарват всяка свободна минута заедно, пътуват, посещават светски събития и демонстрират близостта си без притеснение. Според хора от обкръжението им бизнесдамата буквално сияе в компанията на младия Стефан и трудно понася раздялата с него дори за кратко.

Шарлопова буквално разцъфна след загубата на мъжа си Стефан. Тя си направи редица подобрения по лицето, започна да се грижи още повече за себе си, да пътува, да носи къси и разголени роклички и да го живее този живот. Тя и приключенецът Стефан са заедно от около 3 години.