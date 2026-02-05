Силвена Роу стана баба на близнаци

Популрната кулинарка Силвена Роу обяви щастливата новина - тя вече е баба на две момченца, Оскар и Харисън, които се родиха шест седмици по-рано, но растат здрави и щастливи. "Те са подарък от Господ", споделя Роу по време на видеовръзка от Шотландия, пише България Днес.

С много емоции топготвачката разказа за мечтата си внуците й да помнят баба Силвена като човек, оставил следа. Тя има и две внучки - Иззела и Сенара, а социалните мрежи на Силвена Роу са пълни със здравословни съвети и вдъхновение за последователите й.