Симона Пейчева се чекне на Китайската стена

Едно от най-обичаните златни момичета от българския ансамбъл по художествена гимнастика - Симона Пейчева, посети Великата китайска стена. 40-годишната бивша гимнастичка се показа в топформа, сякаш още е в активна състезателна кариера.

Симона се чекне край зидовете само по впито черно клинче. Бившата тв водеща на БНТ не крие, че е очарована от едно то най-впечатляващите архитектурни постижения на човечеството. 

Пейчева е в Китай без мъж до себе си, след като неотдавна вторият й брак също претърпя крах. 40-годишната хубавица на този етап от живота си не желае да навлиза в нова връзка. Световната шампионка по художествена гимнастика има син на име Алексей от първия си мъж Горан Петров, пише България Днес. 

