Синът на Виктор износва дрехи и обувки на дъщерята на Алекс Раева, похвалиха се звездните родители тези дни в социалната мрежа. Певците се сближиха в шоуто за имитации „Като две капки вода” по Нова тв, в което са сред участниците, и вече се определят като семейни приятели.

„Ние в „Капките” наистина сме като едно семейство. Подкрепяме се, радваме се един за друг и си помагаме, когато има нужда. Точно затова искам от сърце да благодаря на Алекс за прекрасния жест – дрехи и обувки за моето дете”, написа Виктор към клипче в инстаграм, в което Алекс вади от багажника на колата си чувал с дрехи и обувки. Малко по-рано го е свалила от тавана. „Имаме ги наследство от едни други майки, Лия ги е носила и сега ще ги носиш и ти! Найковете и Конверсите са от мен!”, обръща се Алекс в клипчето към малкия Авикейл с типичното си чувство за хумор.

По-късно певицата се трогна от милите думи на татко му и даже призна, че ще я разплаче публично. Певицата изтъкна, че всеки родител знае, че децата растат бързо и много дрехи и обувки остават почти нови. Така че най-хубавото е, когато отидат при „друго сладко човече”. „Капките” наистина ни събра като семейство. Радвам се, че твоят малък човек ще тича и играе с тях. Това е най-хубавият им следващ живот”, сподели Алекс.