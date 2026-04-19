Светлана Василева спала в хотели за по 18 000 лева на вечер

Светлана Василева е пълна с творчески планове, научи „Уикенд” от самата нея. Знаменитата плеймейтка, дизайнерка на пижами и многодетна майка планира да си направи канал в ютюб, а е твърдо решена и да напише мемоари.

„В книгата ми ще е целият ми живот – и възходите, и паденията. Ще споделя как съм спала в хотелски стаи за 18 000 лева на нощ, но ще разкажа и за дните, в които хладилникът ми е бил празен и съм се чудила с какво да облека и нахраня 4-те си рожби. Четивото ще е много поучително и ще дава надежда на хората в безизходица, ще им покаже, че винаги има път напред и не бива да престават да се борят”, сподели ни красивата бивша съпруга на фалиралия милионерски наследник Християн Гущеров. И допълни, че благодарение на приятели е успяла да стъпи на краката си след раздялата с мъжа си.