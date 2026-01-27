Тита и Андреа се опълчиха на лейбъли

Певиците Тита и Андреа споделиха вечеря, на която решиха да се щракнат и да озаглавят снимката:

„Лейбъли не са нужни“.

Двете руси диви демонстрираха грация и красота, а коментарите бяха препълнени от подкрепящи фенове, като включително дъщерята на Ваня Щерева — Мила Роберт, също се включи: „Точно така, момичета. Край на силните лейбъли и начало на силни изпълнители и чудесни отбори“, написа тя, преведено на английски, пише Телеграф.

Сега остава само и да зарадват последователите си с обща песен и заканата ще бъде изпълнена.