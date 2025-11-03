Украинка шашна Варна: Ходи без дрехи и не спира с провокации

Полугола 24-годишната украинка от около месец се появява изненадващо по улиците на Варна, пише Телеграф. Красавицата си прави разголени видеа в градския транспорт на морската столица. Дария Верис обича морето и затова решила да се премести да живее във Варна.

Тя редовно предизвиква изумление, обикаляйки с ангелски крила, или пък се появява в хранителен магазин гола, но с покрито лице от филма "Маската" за Хелоуин.

Страниците й в социалните мрежи имат над половин милион последователи. Тя обича да провокира с облеклото си. Запазена марка за нея е позирането в градския транспорт. Инфлуенсърката започва кариерата си в Англия, където печели първите си последователи. Днес създава съдържание, което балансира търговията и изкуството.

Запазената й марка е позирането в тролей или в градския транспорт, включително и в България. Подобни снимки Дария има и от цяла Западна Европа.