Веселка от „Биг Брадър” подари старите си XXL дрехи

Веселка „Биг Брадър 2024” се отърва от старите си дрехи. Ботевградчанката, която свали над 60 килограма с хирургична интервенция за смаляване на стомаха, е подменила изцяло гардероба си, а част от новите си тоалети показа преди седмица в предаването „Черешката на тортата”.

„Повечето рокли и блузи от пухкавия ми период дарих, а някои и продадох. Не си оставих и една тениска за спомен от времето, когато бях пълна. Гледам само напред и не искам да се сещам за миналото. В момента съм изцяло отдадена на работата ми в международна компания. Дипломирането ми съм го оставила на втори план, но и него ще отметна някой ден”, сподели пред наш репортер драстично вталената 26-годишна риалити звезда. И допълни, че все още няма мъж в живота си, но не е загубила надежда да срещне любовта.