Весна Змиянац обидена на стари колеги

Сръбската и бивша югославска певица Весна Змиянац е обидена на гилдията, че не я уважава, пише България Днес.

Звездата на сръбската естрада от времето на зрелия титовизъм готви нов концерт на 14 май в Белград. По този повод дава интервю, в което клейми някои колеги, а други възвеличава въпреки скандалните им постъпки.

Първи по реда си са колетите й Ана Николич и Горан Раткович (Рале). Весна е видимо раздразнена, че не са й се обадили. Попитана дали ще има техни застъпкм на концерта, изпълнителката отговаря язвително: „Ана и Рале харесвали музиката ми? Ами да ми се бяха обадили. Досега не са, а и местата за специално поканени гости свършиха. Местата на арената са разпродадени“. Тоест, който не й се е обадил, гори, няма да ходи на концерт.

В следващата част от интервюто Змиянац хвали колежката си Милица Тодорович, одумвана, че е родила от женен мъж: „И какво от това?! Тя е родила, не му иска издръжка, не претендира той да полага грижи. Искала е да има дете и си е родила, бащата е ангажиран само биологично“.

Весна коментира и хвърлянето на бомба по къщата на Здравко Чолич миналия месец, която изби дограмите и прозорците. Според нея атентатът срещу чалгаджията е не друго, ами отражение на световната политика.

Шоубизнесът според Змиянац е компас накъде се движи светът. И атаката срещу Чолич показва, че се движи в лоша посока - към етап, когато всеки ще се разправя с всекиго, както намери за добре.