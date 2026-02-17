Последни
Популярни
Горещи

Зара от “игрите” е маниак на тема чистота

https://hotarena.net/az-jenata/zara-ot-igrite-e-maniak-na-tema-chistota HotArena.net
HotArena.net
133
Зара от “игрите” е маниак на тема чистота

HotArena.net
133

Зорница Стоилова следи чистота у дома под лупа, пише България Днес. Красавицата признава, че ако бялата стъклена маса в хола не е в перфектно състояние през целия ден, направо полудява. Всяка троха е трън в очите й, всяко петънце - повод за светкавична реакция.

С малката дъщеричка на хубавицата у дома мисията „безупречен ред“ се превръща в ежедневна битка. Играчки, следи от закуска и малки лепкави пръстчета често разбиват идеалната картина, но Зори не се предава.

Близки до риалити звездата шушукат, че още от ранни зори тя е въоръжена с кърпа и препарат, решена да върне блясъка.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.