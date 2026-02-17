Зара от “игрите” е маниак на тема чистота

Зорница Стоилова следи чистота у дома под лупа, пише България Днес. Красавицата признава, че ако бялата стъклена маса в хола не е в перфектно състояние през целия ден, направо полудява. Всяка троха е трън в очите й, всяко петънце - повод за светкавична реакция.

С малката дъщеричка на хубавицата у дома мисията „безупречен ред“ се превръща в ежедневна битка. Играчки, следи от закуска и малки лепкави пръстчета често разбиват идеалната картина, но Зори не се предава.

Близки до риалити звездата шушукат, че още от ранни зори тя е въоръжена с кърпа и препарат, решена да върне блясъка.