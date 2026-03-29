Жената на Наум Шопов сложи ботокс и филър в устните

Инфлуенсърката Теа Минкова, половинката на Наум Шопов-младши, отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като призна, че не разчита само на добрите гени, за да поддържа свежия си вид. Брюнетката сподели, че си поставя ботокс в челото веднъж годишно, за да изглади мимическите бръчки. Освен това слага и филър в устните.

Последната й разкрасителна процедура била съвсем скоро след завръщането й от Шри Ланка, където прекара известно време заедно с мъжа си покрай снимките на риалити формата „Ергенът”. След дългия престой на екзотичния остров Теа решила леко да се освежи – сложила си малко ботокс и минимално количество филър в устните, за да върне обичайния си вид.

Минкова винаги е била откровена с последователите си и неведнъж е казвала, че не вижда нищо лошо в естетичните процедури, стига да се правят умерено. Тя има и силиконови импланти в бюста. Според нея ботоксът веднъж годишно е напълно достатъчен, защото все още няма дълбоки бръчки, но иска да предотврати появата им навреме.

След прибирането си от Шри Ланка Минкова се бори и с няколко излишни килограма. По време на престоя си там качила около 3 кила – нещо, което рядко й се случва, защото по принцип поддържа много добра форма. Екзотичната кухня и сладките десерти обаче си казали думата. Теа сподели, че на острова трудно отказвала местните специалитети, а и не тренирала толкова редовно. След пристигането си в България тя веднага се върнала към строгия си режим. Сега брюнетката тренира почти всеки ден заедно с Наум. Двамата правят кардио, силови упражнения и дълги разходки, за да влязат бързо във форма. Според тях най-важното е постоянството, а не кратките диети.

Покрай темата за семейството и начина на живот, Теа и Наум наскоро коментираха и дали планират второ дете. Те са категорични, че засега не мислят за още наследници. Двамата се радват на дъщеря Амая, която е центърът на живота им, и на този етап искат да се посветят изцяло на нея.

Водещият на „Ергенът” отдавна е оставил медицината на заден план, въпреки че има диплома за лекар. Той неведнъж е признавал, че засега няма намерение да практикува професията, защото телевизията и работата му като инфлуенсър му носят повече възможности и по-добри доходи. Освен изявите си онлайн, той продължава да работи и като водещ, което го държи постоянно в светлината на прожекторите.

Въпреки динамичното ежедневие, Теа не крие, че държи много на външния си вид. Тя смята, че умерените естетични процедури, спортът и грижата за кожата са част от съвременния начин на живот. „Не искам да изглеждам различно, искам да изглеждам отпочинала”, споделя тя. Именно затова веднъж годишно си позволява ботокс, поддържа устните с малко филър и не пропуска тренировка, особено след период с повече изкушения като този в Шри Ланка.