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Иво Карамански с нов домашен любимец

Иво Карамански с нов домашен любимец
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27 Април 2022, 13:48
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Нов домашен любимец има Иво Карамански-младши, видя HotArena.


Синът на Нели Атанасова и покойния мафиотски бос сподели, че си е взел още едно куче. "Нов член на глутницата", похвали се той, пише България днес.


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