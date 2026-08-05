13 години съдебна сага: 95 хиляди евро прибира Коцето за опосканата си кола!

95 хил. евро прибира певецът Константин за опосканото си тузарско „Ауди-А8“, което бе разграбено, след като бе приобщено като веществено доказателство по дело през 2012 г. и оставено на уж охраняем паркинг.

Това става ясно от решение на Апелативния съд в София, който сметна, че прокуратурата е виновна, въпреки че паркингът реално е стопанисван от друга държавна структура.

Проблемът с отговорността и с прехвърлянето на топката беляза цялото дело, което реално не е свършило, защото предстои да стигне до ВКС, но съдът бързо изясни чия е отговорността за разграбената кола. Не е на МВР, не е на ДАНС, не е на ГДБОП, а е на Прокуратурата на Република България.

Магистратите са категорични, че към датата на изземването му на 17 септември 2012 г. возилото на Коцето е било чисто ново, едва на три месеца.

Органът, извършил изземването,

не е изпълнил

задължението си

а именно да опише подробно състоянието на иззетия като веществено доказателство автомобил, дори не са му направени снимки, няма нито една. В същото време в протокола, изготвен от разследващите, който е изключително оскъден, изненадващо са посочени повреди по автомобила. Това се оказа пълна измислица и бе потвърдено от множество свидетели по случая, включително и мъжът, който е откарал колата с рапатрак до паркинга, където возилото впоследствие е опоскано, пише "България Днес".

Законът изисква всички веществени доказателства да бъдат внимателно огледани, подробно описани в съответен протокол и по възможност фотографирани, както и да се приложат към делото, като се вземат мерки да не се повредят или изменят. Когато не могат да бъдат приложени като доказателства, те се оставят на съхранение в местата, посочени от съответния орган, и се предоставят снимков материал и протокол. Има и закон, че веществените доказателства се пазят, докато завърши наказателното производство, но има една алинея, която предвижда, че когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение, предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство. Това не е направено, защото Коцето си прибира колата пет години по-късно в окаяно състояние. Казано с няколко думи, разследващите не са съставили адекватен протокол, не са направили снимки на колата на певеца и не са му я върнали, въпреки че е станало ясно, че тя няма общо към даденото разследване.

Коцето решава да си търси правата и през 2017 г. погва всички институции, отговорни за разграбената му кола. Тогава започва и циркът в съдебната зала, защото никой не признава вина и МВР, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата си прехвърлят вината. Още на първа инстанция Софийският градски съд закова прокуратурата като главен виновник, защото разследването е под неин надзор, както и отговорността за съхраняването на веществените доказателства по делото.

На Коцето, по-скоро на фирмата му „Плаза Ауто 2012“, още градските съдии отсъждат сумата от 78 401 лева – 40 хил. евро. Но лихвите не прощават и към този момента лихвата е по-голяма от самото отсъдено обезщетение. Тя е над 54 хил. евро за тези 9 години. Ако делото се протака още няколко години, накрая

прокуратурата ще

трябва да плати

на изпълнителя повече, отколкото му е струвала чисто нова колата.

Цялата сага започва преди над 13 години, когато скъпото возило е иззето. Това се случва на 17 септември 2012 г., когато криминалистите съставят протокол за оглед на автомобила и го вписват като веществено доказателство. Остава неясно по повод на какво престъпление е иззета колата.

Аудито, което струва около 100 хил. евро, престоява повече от 5 г. на наказателния паркинг. Когато Коцето отива да си го вземе, онемява. Той заварва колата разграбена (виж карето). Как това се случва на охраняван паркинг на полицията, можем само да гадаем.

Колата е

толкова зле

че се налага да бъде извикан паяк, който да отнесе автомобила от наказателния паркинг, намиращ се на територията на столичното Осмо районно управление. Возилото е откарано чак до официалния сервиз на „Ауди“ във Варна, където не могат да повярват в какво състояние е. От сервиза споделят пред Темида, че колата е била окаяна, а възстановяването ѝ е отнело няколко месеца.

Впоследствие Коцето и съдружникът му решават, че няма да оставят нещата така, и завеждат иск за увреждане на автомобила. Делото започва в Софийския градски съд, където процесът се точи години наред, а основният проблем е, че институциите спорят чий е паркингът и кой трябва да носи отговорност за причинените щети по колата.

„Не можем да кажем как точно, кога и кой е ошушкал автомобила, само знаем, че не са си свършили работата да го опазят. Главният казус е на кой е наказателният паркинг – дали е на ГДБОП, или на ДАНС. Едните казват – „Да, паркингът е наш, но тази площадка (даденото паркомясто) е отделена и не е наша. Вътрешноведомствените институции си прехвърлят топката всички тези години“, разказа преди време адвокатът на Коцето Людмил Петков пред вестника.

В момента се очаква делото да продължи пред ВКС.