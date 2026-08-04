Краси Аврамов при Ал Бано в имението му

Красимир Аврамов е първият българин, допуснат официално до имението на Ал Бано, установи "България Днес".

Певецът гостува близо седмица в хасиендата на италианската звезда и документира надлежно във фотоси и видеа красотите на райското кътче. Аврамов обаче не се наслаждава само на природата, лазурния басейн и кулинарните умения на Ал Бано, които той често демонстрира в клипове. В тяхната мъжка компания грее и една чаровна дама, която от години е житейска спътница на италианската певческа знаменитост. Името й е Лоредана Лекизо, една от най-популярните тв водещи на Ботуша. Двойката се радва на две деца - 24-годишна дъщеря Жасмина, която е наследила таланта на баща си и гради успешна кариера на певица в поп денс стил, и син Ал Бано-младши, на 23 години.

Имението на Ал Бано е разположено близо до родния му град Челино Сан Марко в провинция Бриндизи, регион Пулия, Южна Италия. Всъщност то е цяло фамилно "предприятие" с винарна, ресторант и хотел. Но българският колега на ВИП стопанина, научи вестникът, е отседнал в жилищната част, обитавана от семейството на прочутия италиански изпълнител.

Според хора от родния шоубизнес визитата на Аврамов в хасиендата на Ал Бано не се дължи само на любовта на нашия певец към красотите на Италия. По време на гостуването му двамата изпълнители са обсъждали и въпроси, свързани с концерта на Ал Бано и дъщеря му Жасмина в Античния театър в Пловдив в края на август. А кой друг, ако не Краси Аврамов, настояват те, може да освети задкулисието на цялата организация на тези събития в Града на тепетата, тъй като самият Красимир Аврамов направи фурор с концерта си в Античния театър там през септември 2023 г. Тогава концертът бе реализиран от собствената му продуцентска фирма.

Въпреки раздялата си с брачната си и дуетна половинка Ромина Пауър италианското певческо светило не спря изявите си по цял свят с нея. След като Ромина обаче претърпя злополука и нарани крака си, концертът им у нас се отложи. Затова Ал Бано е решил да играе на сигурно, поне в България, и да излезе на сцената на Античния театър в Пловдив с щерка си от Лоредана Лекизо.

Човека глас обаче не разкрива повече подробности от беседите си с Ал Бано. Негови колеги допускат, че той прави сондажи за съвместна дейност с прочутия си италиански колега по време на престоя си в неговото имение, тоест съчетава приятното с полезното. Какъв ще бъде резултатът в делови план, ще покаже близкото бъдеще.