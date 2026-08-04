Иво Димчев: Нямам партньор, искам семейство и деца

Иво Димчев отдавна е доказал, че не се страхува да прекрачва граници. На сцената той може да бъде дързък, провокативен и напълно непредвидим, но зад екстравагантния образ стои човек, който също познава колебанието и несигурността.

„Нямам достатъчно самочувствие, но знам, че хуморът и тъгата, които излъчвам, вървят ръка за ръка и хората мислят понякога, че съм странен“, признава артистът, който никога не е крил противоречията в себе си.

Една от най-необичайните му идеи преди дни бе продиктувана от лятната жега. „Искам гол концерт в тая жега да направя. Защо не? Ще пусна и билети за него. При мен никога не е ясно къде свършва шегата и започва бъдещият пърформанс“, смее се актьорът на въпрос на „България Днес“ как се разхлажда в топлото време. Сценичната му биография показва, че и най-ексцентричната идея може да се превърне в напълно реален артистичен проект именно от него.

„Напоследък си мисля, че не бих отказал предизвикателство в киното или театъра. Ако трябва сам да избирам персонаж, вече има любопитно предложение: „Бих изиграл лигав император. Ще го направя като гротеска – владетел, който може едновременно да бъде самовлюбен, капризен, смешен и уязвим“, казва Иво.

Зад хумора на артиста обаче се прокрадва и известна самота. „Понякога ми е леко тъжно, че ме харесват повече жени“, споделя Димчев. Макар да е свикнал с вниманието на публиката, той очевидно не може да запълни близостта, която търси извън сцената. Артистът признава, че в момента няма партньор до себе си, но мисли за семейство. „Искам да имам деца, но нямам гадже в момента, само работа ми е в главата“, казва той.

Макар да е излизал на престижни сцени в различни държави, една от мечтите му е свързана и с най-обикновено място в центъра на София. „Да пея на „Витошка“ искам, но ме е срам, не знам защо“, признава Димчев. Въпреки че постоянства в разголени проекти, Иво изпитва притеснение да застане пред случайните минувачи на столичния булевард. „Там няма завеса, режисирано осветление или зрители, дошли специално заради мен. Ще има само хора, които могат да спрат, да подминат или да ме погледнат с недоумение.“

Само преди дни в София пък мина концертът на ученика на Тодор Колев и мислите му се насочиха и към морето. Иво призна, че обмисля покупката на нов дом, като дълго време се е колебаел между двата най-големи български черноморски града. „Чудех се къде да си купя апартамент – в Бургас или Варна, и май ще е в Бургас“, разкрива певецът.

Изборът му изглежда съвсем логичен, особено с оглед на предстоящата му среща с бургаската публика. На 9 август Иво Димчев и неговият бенд ще излязат на сцената като част от лятното му турне. Преди това артистът ще премина през Варна, Кърджали и София, а международната му програма продължава с участия в Германия и Швейцария.

Големият финал на годината ще бъде на 12 декември в зала 1 на НДК. Там Димчев ще отбележи своята 50-годишнина с юбилеен концерт, замислен не само като личен празник, но и като празник на свободата – основната тема, която преминава през цялото му творчество.

Иво Димчев донесе голям успех за България само преди дни – бе избран за официалната шоукейс програма на WOMEX 2026 – най-големия световен форум за уърлд музика, който тази година ще събере изпълнители, продуценти и фестивални селекционери от десетки държави в Лас Палмас де Гран Канария. Между 21 и 25 октoмври Димчев ще представи България пред професионалисти от световната музикална индустрия. Участието му е възможност неговата необичайна смесица от поп, кабаре, електроника, фолклор, опера и пърформанс да достигне до нови международни сцени.

Българската група „Оратница“ вече фигурира в концертната програма и официалния архив на WOMEX, но Димчев е първият солов артист, избран от международно жури. Той е сред първите обявени 17 изпълнители от 23 държави, избрани от над 1000 кандидатури.