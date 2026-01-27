20 години по-късно: Нов българин в "Хари Потър"

Популярният актьор Даниел Върбанов от известно време озвучава героя на Виктор Крум в специалната аудиокиига „Хари Петър и философският камък“. Това се оказва за него и сбъдната мечта. Когато е на шест години, той за първи път вижда плакат на „Хари Потър и Огненият бокал“ и след това гледа филма.

Случайно или не, се запознава с българския актьор Станислав Яневски, който влиза в образа ва Виктор Крум във филма от 2005 година. 20 години по-късно Даниел влиза в същата роля, но само с гласа си.

„Предизвикателствата не ме плашат.

Искам да опитвам различни неща и съм щастлив, че правя точно това“, казва Даниел пред „България Днес“.

За да улови характера на Виктор Крум, актьорът много се е потрудил.

„Винаги трябва да има част от теб в ролята. Хубаво е да носиш вярност към героя. Виктор Крум е българин като мен, с огромно самочувствие и позиция на най-добрия.

Аз също съм бил българин в пансион в Англия, преживявал съм подобни ситуации, само където не съм най-добрият в куидич. Всъщност - не съм бил най-добър в нищо, но мога да си представя какво е да бъдеш“, с усмивка заявява обичаният актьор.

Физическата подготовка също оставя отпечатък и е помогнала на Върбанов в актьорската професия: „Не съм тренирал нито един спорт сериозно, но футбол много играех. Два пъти спечелихме Купата на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ с моя клас. Бях капитан и изживях много тежък мач на дузпи. Имах чувството, че това ме е подготвило за бъдещите кастинги, на които съм се явявал. Може би, от гледна точка на психика, щях да съм приличен спортист“, казва актьорът.

Звездата на Даниел Върбанов изгря с ролята на Баян във „Войната буквите“ по БНТ и публиката го хареса веднага.