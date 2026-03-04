Мис България натри носа на бившия! Глезят я в 5-звезден хотел на Босфора (СНИМКИ)

Мис България 2020 Венцислава Тафкова показа новия мъж до себе си. След като в края на миналата година пловдивската красавица призна, че е сложила край на токсична дълга връзка, тези дни тя се показа от луксозен ресторант на Босфора с нов мъж, пише Intrigi.bg.

На една от снимките ясно се вижда, че изгряващата фолк певица е в компанията на мъж, облегнал ръка на масата. В противоречие с кадрите, Венцислава винаги твърди, че няма мъж до себе си, когато я попитат за интимния й живот.

От снимките обаче виждаме друго – за празниците Тафкова е отседнала в скъпарски 5-звезден хотел с гледка към Босфора и обикаля някои от най-популярните ресторанти в района.

Още по-пикантното в случая е, че с бившето й гадже, който е от турски произход, също често отскачаха до Истанбул – любима дестинация на миската. Удар под кръста, съвпадение или ново приключение е последният воаяж на Венцислава?